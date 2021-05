Meppen. Mit Sensoren und eigenem Personal überwacht die Firma Safe Place den Parkplatz des Aldi-Marktes an der Hasebrinkstraße in Meppen. Wer zu lange parkt, zahlt 19,90 Euro Strafe. Ist das Vorgehen erlaubt?

Den Aldi-Markt gibt es seit dem Frühjahr 2016, damals wurden sowohl das Gebäude, als auch die gesamte Außenanlage ganz neu angelegt. Die Verkaufsfläche wuchs von ehemals 800 auf 1200 Quadratmeter, deswegen waren auch zusätzliche Parkplätze notwendig. Der Bau des Marktes war damals nicht unumstritten, eine Bürgerinitiative sammelte Unterschriften, um eine Bäckereifiliale und einen Kiosk zu retten. Für beide konnte aber im benachbarten Gebäude eine Lösung gefunden werden.

In den ersten Jahren war das Parken auf den Stellflächen an dem neuen Aldi-Markt nicht reglementiert. Das hat sich vor einigen Wochen geändert. Mehrere Schilder wurden aufgestellt, auf denen zu lesen ist, dass die Höchstparkdauer 60 Minuten beträgt. Wer sie überschreitet, muss eine "Vertragsstrafe" in Höhe von 19,90 Euro zahlen, heißt es auf den Schildern weiter.

Sie wird auch fällig, wenn der Autofahrer unrechtmäßig Stellflächen für Menschen mit Behinderungen nutzt oder außerhalb der ausgewiesenen Stellflächen parkt. Sollte nicht innerhalb von 14 Tagen bezahlt werden, sind weitere 5,10 Euro für die Halterabfrage und 4,90 Euro Bearbeitungsgebühr fällig.

Bodensensoren erfassen Ankunfts- und Abfahrtszeit

Aufgestellt hat die Schilder die Firma Safe Place aus Düsseldorf, wie ein Sprecher des Privatunternehmens auf Anfrage mitteilte. "Wir wollen eine missbräuchliche Nutzung der Parkplätze verhindern", erklärt er. An der Hasebrinkstraße bestehe "hoher Parkdruck", weil es mehrere Mehrfamilienhäuser und größere Bürogebäude gebe und an der Straße selbst ein Parkverbot gelte.

Das sagt die Verbraucherzentrale Vorgehen ist zulässig

Nach Ansicht der Verbraucherzentrale ist das Vorgehen nicht zu beanstanden. "Es handelt sich um privaten Grund und Boden, für den eigene Regeln aufgestellt werden können. Sie sind zulässig, solange sie durch gut sichtbare und ausreichende Beschilderung für jeden Kunden und Autofahrer ersichtlich sind", betont Petra Borgmann, Beratungsstellenleiterin der Verbraucherzentrale in Osnabrück. Weitere Informationen dazu gibt es hier

Eine Parkscheibe, die bei öffentlichen Plätzen im Regelfall die maximale Dauer regelt, muss indes nicht ins Auto gelegt werden. Safe Place arbeite dem Sprecher zufolge mit Bodensensoren, die in die Parkplatzflächen eingebaut seien. Werde die Höchstparkdauer überschritten, erhalte das Unternehmen automatisch ein elektronisches Signal. Daraufhin werde ein Außendienstmitarbeiter im Emsland beauftragt, vor Ort nachzusehen und die "Vertragsstrafe" auszustellen.

Kassenzettel als Nachweis aufbewahren

Die Höhe der Strafe halte das Unternehmen für sachgerecht und richte sich sowohl an öffentlichen Bußgeldern, als auch am Aufwand, den das Unternehmen durch die Bewirtschaftung habe. "Wer nachweisen kann, in der betreffenden Zeit tatsächlich in dem Markt einkaufen gewesen zu sein, bei dem verzichten wir im Regelfall auf die Erhebung", so der Sprecher. Das könne zum Beispiel in Form eines Kassenzettels passieren.