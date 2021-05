Feuer im alten Sägewerk in Meppen laut Polizei Brandstiftung

Auf dem Gelände eines stillgelegten Sägewerks in Meppen ist am Sonntagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Es ist wohl von bisher unbekannten Tätern gelegt worden.

Torsten Albrecht

Meppen. Auf dem Gelände eines stillgelegten Sägewerks in Meppen ist am Sonntagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr musste gleich an zwei Stellen löschen. Es war wohl Brandstiftung.

Gegen 15.15 Uhr wurde die Feuerwehr Meppen am Sonntag in die Altstadt alarmiert. Zunächst berichtete ein Anrufer von einem brennenden Haus, daher kam die Feuerwehr mit mehreren Löschfahrzeugen und 30 Einsatzkräften in die Riedemannstraße.Vo