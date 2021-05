Die Emsländer hoffen auf weitere Lockerungen für den Landkreis. Aber was sagt der Inzidenzwert am Sonntag?

Angelika Warmuth/dpa

Meppen. Die Emsländer hoffen auf weitere Lockerungen in der Pandemie. Abhängig ist das von dem Inzidenzwert. Am Samstag knackte der Landkreis die 50er-Marke. Doch jetzt steigen die Corona-Zahlen wieder.

Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Emsland macht vielen Einwohnern Hoffnung, denn von Tag zu Tag fiel der Wert bislang. Am Donnerstag, 13. Mai 2021 lag der Wert noch bei 59,6, am Freitag, 14. Mai fiel der Wert auf 58,7. Am Samstag (15. Mai) m