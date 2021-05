Der Corona-Inzidenzwert im Landkreis Emsland ist laut RKI am Samstag unter den Wert von 50 gesunken. Sind damit Lockerungen verbunden? (Symbolfoto)

Foto: dpa / Grafik: noz.de

Lingen. Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Emsland ist laut der aktuellen Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom 17. Mai leicht gesunken, liegt aber weiter über der Marke von 50.

Das RKI meldete am Montagvormittag für das Emsland einen Inzidenzwert von 56,3. Am Freitag, 14. Mai 2021 lag er bei 58,7, am Samstag, 15. Mai, war er mit 49,9 wieder unter die 50er-Marke gefallen. Vor einer Woche, am Samstag, 8. Mai 20