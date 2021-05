Friedhof an der Hüttenstraße in Meppen ist 165 Jahre alt

Pastor Ralf Krüger (l.) und Robert Fitzner stehen vor dem ältesten Grabstein des Friedhofs an der Hüttenstraße.

Heinrich Schepers

Meppen. Seit 165 Jahren besteht der Friedhof der evangelisch-lutherischen Gustav-Adolf Kirchengemeinde an der Hüttenstraße in Meppen. Der Gottesacker hat eine bewegte Geschichte. Ein Rückblick.

Bis zum Jahr 1856 hatte die damals noch kleine evangelisch-lutherische Gemeinde in Meppen keinen eigenen Friedhof. Verstarb ein Gemeindemitglied, so wurde es auf dem katholischen Friedhof an der Propsteikirche beerdigt. Das war keine ideale