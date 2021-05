Staus am Bahnübergang Helter Damm in Meppen haben bald ein Ende

Noch sind die neuen Schranken schwarz verhüllt und eine Übergangstechnik regelt den Verkehr am Bahnübergang Helter Damm in Meppen. Das wird sich bald ändern.

Daniel Gonzalez-Tepper

Meppen. Viel Geduld mussten Autofahrer zuletzt am Bahnübergang Helter Damm in Meppen mitbringen, Bauarbeiten sorgten immer wieder für Staus. Nun steht fest, wann die Arbeiten beendet werden.

Nach Angaben eines Bahnsprechers ist geplant, die neue Schrankenanlage, zu der auch neue Signallichter gehören, am Dienstag, 18. Mai 2021 in Betrieb zu nehmen. In den vergangenen Tagen ist die Technik aufgebaut worden, es waren allerdings n