Eiscafé Feletto in Meppen schließt bald: Das wird aus dem Gebäude

Das Eiscafé Feletto am Markt in Meppen wird es nur noch bis Ende 2021 geben. Nun steht fest, was mit dem Gebäude im kommenden Jahr passieren wird.

Daniel Gonzalez-Tepper

Meppen. Nur noch bis Ende 2021 wird die Familie Feletti das Eiscafé am Markt in Meppen betreiben. Nun steht fest, wer das Gebäude gekauft hat und was er mit dem Areal vor hat.

Die Felettis hatten sich wie berichtet um das kleine Gebäude, das zwischen dem Hotel-Restaurant "Schmidt am Markt" und der Filiale der Modekette H&M am Marktplatz der Kreisstadt befindet, bemüht. Dann aber folgten der plötzlic