Wer in die Notaufnahme im Krankenhaus Meppen gehört und wer nicht

Er leitet die Zentrale Notaufnahme im Meppener Ludmillenstift: Dr. Mario Konen.

Tobias Böckermann

Meppen. Was tun, wenn der Kopf extrem schmerzt oder die Herzkammer flimmert? In vielen Fällen bedeutet das: Ab in die Notaufnahme des Meppener Krankenhauses. Aber wer kümmert sich dort eigentlich wann um welchen Patienten?

Einer der das erklären kann, ist Dr. Mario Konen. Er ist Chefarzt der neuen „Zentralen Notaufnahme“ (ZNA) im Ludmillenstift in Meppen, die Ende 2020 in Betrieb gegangen ist und neue Wege in der Versorgung von Notfallpatienten beschreit