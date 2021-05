Nach Einbrüchen in zwei Schulen in Meppen sucht die Polizei nach Zeugen.

Meppen. Auf zwei Schulen im Meppener Stadtgebiet hatten es Einbrecher am vergangenen Wochenende abgesehen.

Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilt, drangen bislang unbekannte Täter am vergangenen Wochenende in die Kardinal-von-Galen-Schule an der Wichernstraße sowie in die Paul-Gerhardt-Schule an der Bokeloher Straße ein. Dabei brachen sie je