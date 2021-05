Zur Außengastronomie in Meppen: Betriebe unterstützen

Mussten in den vergangenen Monaten von Erspartem leben: Dimitrios (l.) und Olga Tselios (r.) vom Restaurant Delphi.

Daniel Gonzalez-Tepper

Meppen. Als eine der ersten mussten Restaurants und Cafés im Herbst schließen, als eine der letzten dürfen sie nun öffnen: Die Gastronomie auch im Emsland ist schwer gebeutelt. Sie muss unterstützt werden. Ein Kommentar.

Nach einem guten Sommer 2020, in dem die Inzidenzen niedrig waren und in der Gastronomie Vieles möglich war, folgte ein umso schwierigerer Herbst und Winter für Inhaber von Speisegaststätten oder auch Hotels in Meppen und Umgebung. Hinter v