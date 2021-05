Corona-Masken können zu Irritationen der Haut führen.

Bernd Friedel via www.imago-images.de

Meppen. Viele Leute haben in Corona-Zeiten mit Pickeln zu kämpfen. Das könnte vor allem an der Maske liegen. Eine Meppener Kosmetikerin klärt auf, was man bei Hautunreinheiten auf keinen Fall tun sollte.

Man hört es derzeit vermehrt: Betroffene berichten, dass sich ihre Haut seit Beginn der Corona-Pandemie stark verschlechtert hat. Besonders im unteren Hautbereich des Gesichts machen sich nun oftmals die kleinen Pickel bemerkbar.