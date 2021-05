Corona: Freude über Öffnung der Außengastronomie in Meppen riesig

Die jungen Mütter Nentica Ajazi und Gmisilole Maxharei haben sich im Eiscafé Feletto am Markt in Meppen einen Espresso bestellt.

Daniel Gonzalez-Tepper

Meppen. Endlich mal wieder draußen einen Kaffee genießen oder Spargel essen: Die ersten Gäste nach der Corona-Schließung nahmen am Montag in der Außengastronomie in Meppen Platz. Die Freude darüber war groß.

Eigens aus Peheim im Landkreis Cloppenburg nach Meppen gekommen war am Montagmittag Ramona Dolling. Ihr Ziel: Das Hotel-Restaurant "Schmidt am Markt", wo sich Dolling einen gemischten Salat als Vorspeise und als Hauptgang Spargel beste