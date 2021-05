Wirt Daniel Otten hat zusammen mit seiner Medienexpertin Marie Drosten eine Klamotten-Kollektion entworfen.

Harry de Winter

Meppen. Wegen der Corona-Pandemie sind die Kneipen Mike's Pub und C'est la Vie von Daniel Otten aus Haselünne geschlossen. Statt Bier will er nun eine eigene Klamotten-Kollektion anbieten.

Eigentlich will Daniel Otten gar nicht mehr über Corona reden. Denn die Pandemie nervt den 31-jährigen Wirt aus Haselünne nur noch. Seine beiden Kneipen, Mike's Pub in Meppen und das C'est la Vie in Haselünne, sind schon seit Läng