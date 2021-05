Der Inzidenzwert im Landkreis Emsland ist am 9. Mai 2021 wieder leicht gestiegen

Meppen. Nachdem die 7-Tage-Inzidenz im Emsland in den letzten Tagen beständig gesunken war, geht die Kurve jetzt wieder leicht nach oben. Das ergibt sich aus der aktuellen Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom 9. Mai.

Das RKI meldete am Sonntagmorgen für das Emsland einen Inzidenzwert von 68,2. Am Samstag, 8. Mai, lag der bei 63, am Freitag, 7. Mai, bei 67,3 und am Donnerstag, 6. Mai, bei 74. Am vergangenen Samstag wurde der Inzidenzwert noch m