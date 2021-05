Wie ist die aktuelle Corona-Lage im Emsland und in Niedersachsen?

Quelle: http://www.niedersachsen.de/corona-fallzahlen

Meppen. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt im Emsland weiter und weiter. Bislang lag diese im gesamten Mai unter der kritischen 100er-Marke.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Samstagmorgen für das Emsland einen Inzidenzwert von 63 für das Emsland. Am Freitag, 7. Mai, lag diese Zahl bei 67,3 und am Donnerstag, 6. Mai, bei 74. Am vergangenen Samstag lag diese Zah