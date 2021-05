Eine besondere Aktion starten Eugene Schulte und Josi Hoetz zum Muttertag in Meppen.

Stadt Meppen

Meppen. Zum Muttertag am 9. Mai haben sich Josi Hoetz und Eugene Schulte in Meppen eine besondere Aktion einfallen lassen.

Am Samstag, 8. Mai, werden kleine Kartons an die Bäume in der Innenstadt gehängt. Mütter sind eingeladen, sie zu öffnen und darin eine besondere Überraschung zu finden. Über einen dort hinterlegten QR-Code-Link gelangt man, so die Stadt Mep