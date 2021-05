Feuerwehr Meppen muss kippenden Baum in Esterfeld entfernen

Zwei Mal musste die Feuerwehr Meppen am Mittwoch in den Stadtteil Esterfeld ausrücken. (Symbolfoto)

Holger Hollemann/dpa

Meppen. Zu einem Baum, der umzustürzen drohte, ist die Feuerwehr Meppen gerufen worden.

Der Baum, der an der Mörikestraße im Stadtteil Esterfeld stand, drohte am Mittwochnachmittag umzustürzen, teilte die Feuerwehr mit. Der Baum wurde mit der Kettensäge kontrolliert gefällt.Bereits am Mittwochmittag waren die Einsatzkräft