Das Energieunternehmen EnBW hat in Meppen eine neue Schnellladesäule für Elektroautos in Betrieb genommen.

Meppen. Das Energieunternehmen EnBW hat an dem Elektrogeschäft Euronics an der Straße "Auf der Herrschwiese" in Meppen eine Möglichkeit zum Aufladen eines E-Autos in Betrieb genommen.

Insgesamt stehen dort drei Ladepunkte mit einer Leistung von bis zu 50 Kilowatt und den gängigen Anschlüssen zur Verfügung, teilte das Unternehmen aus Karlsruhe mit. Besitzer von mit Strom betriebenen Fahrzeugen könnten