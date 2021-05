Ein "echtes" Zeltlager kann die DLRG Meppen 2021 wie auch schon im Vorjahr wegen Corona nicht anbieten. In diesem Jahr gibt es aber eine Alternative "daheim". Das Bild stammt aus dem Jahr 2015. (Archivfoto)

DLRG Meppen

Meppen. Rund 80 Kinder haben vor Corona am Zeltlager des DLRG in Meppen teilgenommen. Wegen Corona gibt es in diesem Jahr zu Pfingsten eine digitale Alternative.

Unter dem Motto "Zeltlager - mal anders" findet von Freitag, 21. Mai 2021, ab 16 Uhr bis Sonntag, 23. Mai 2021, bis 19 Uhr ein buntes Programm für Kinder und Jugendliche statt, wie DLRG-Sprecher Joven Scholte Aalbes berichtet. "Da