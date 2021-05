Verkehrsteilnehmer müssen am 6. Mai 2021 mit Behinderungen und Wartezeiten an der Meppener Hubbrücke rechnen.

Reinhild Wilmes

Meppen. Verkehrsteilnehmer in der Meppener Innenstadt müssen am Donnerstag, 6. Mai 2021, mit Behinderungen und Wartezeiten rechnen. Grund sind Arbeiten an der Hase-Hubbrücke.

An dem Bauwerk stehen nach Angaben des Wasser- und Schifffahrtsamtes von 10.15 bis 11.15 Uhr Probehebungen an. Dadurch könne es zu Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs in der Meppener Innenstadt kommen, so die Behörde.Auf die Signallichte