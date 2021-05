Bestattung im Friedhofswald in Meppen ist beliebt

Der Friedhofswald in Meppen-Roheide befindet sich direkt am Dortmund-Ems-Kanal. Er erfreut sich großer Beliebtheit.

Daniel Gonzalez-Tepper

Meppen. Die Nachfrage nach Bestattungen im Friedhofswald am Dortmund-Ems-Kanal in Meppen in Höhe Roheide ist seit vielen Jahren ungebrochen hoch. Warum entscheiden sich Menschen für eine Beerdigung im Wald?

Nach Angaben einer Sprecherin haben in dem Friedhofswald, den es seit 2010 gibt, bisher 1458 Beisetzungen stattgefunden. Zusätzlich wurde das Nutzungsrecht an 2600 Grabstellen bereits verkauft. "Da die Nutzungszeit erst mit dem Datum d