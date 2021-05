Mann bei Verkehrsunfall auf dem Helter Damm in Meppen verletzt

Ein Mann ist mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren.

Marco Schlösser

Meppen. Zu einem Verkehrsunfall ist es in Meppen auf dem Helter Damm gekommen. Ein Mann ist mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren.

Wie ein Sprecher der Polizei in Meppen sagt, ist es zu dem Unfall gegen kurz nach 12.30 Uhr am Dienstag gekommen. Ein 40-jähriger Mann war auf dem Helter Damm in Richtung Meppen unterwegs, als er kurz vor dem Kreisverkehr von rechts von der