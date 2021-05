Das Sturmtief Eugen zieht am Dienstag über Deutschland hinweg. Dabei drohen auch im Emsland schwere Sturmböen.

Christoph Hardt via www.imago-images.de

Meppen. Am Dienstag zieht Sturmtief Eugen über Deutschland hinweg. Drohen auch im Emsland orkanartige Sturmböen? Darauf müssen sich die Emsländer einstellen.

Bereits in der Nacht zum Dienstag wird der starke Wind in der Nordwesthälfte bereits spürbar sein, warnt der Deutsche Wetterdienst. Am Morgen werden dann vor allem in den westlichen Mittelgebirgen sowie im Schwarzwald starke Sturmböen erwar