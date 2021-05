Grüne mit Bäumen in Kübeln am Markt in Meppen nicht zufrieden

Insgesamt sechs große Container mit Felsenbirnen sind am Markt in Meppen aufgestellt worden.

Daniel Gonzalez-Tepper

Meppen. In der andauernden Diskussion um die Gestaltung des Marktplatzes in Meppen kritisieren die Grünen die Aktion der Stadt, mit "Felsenbirnen in Kübeln" für eine Begrünung der Innenstadt zu sorgen.

Die Stadtverwaltung hatte am Mittwoch im sozialen Netzwerk Facebook Fotos von der Anlieferung der insgesamt sechs Pflanzen samt Kübel veröffentlicht. In einem kurzen Text heißt es: "Da kommt was schönes auf uns zu. In der Innenstadt werden