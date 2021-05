Motorradfahrer bei Unfall in Meppen schwer verletzt

Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall auf der Hemsener Straße in Meppen am Sonntagnachmittag (2. Mai 2021) schwer verletzt.

Torsten Albrecht

Meppen. Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Sonntagnachmittag auf der Hemsener Straße in Meppen schwer verletzt worden. Er war auf einen Grünstreifen geraten.

Er war gegen 16 Uhr von Meppen kommend in Richtung Hemsen unterwegs. In einer Kurve geriet er nach Angaben eines Polizisten am Unfallort ohne Beteiligung eines anderen Fahrzeugs auf einen Grünstreifen. Dadurch kamen Motorrad und Fahrer ins