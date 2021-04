Plötzlich steht ein Reh in einem Meppener Wohnzimmer

Ein Rehbock auf der Flucht: Dieses Tier hatte sich in Meppen in ein Wohnzimmer verirrt.

Torsten Albrecht

Meppen. Ungewöhnlichen Besuch hatten jetzt Hausbesitzer in Meppen: Ein verirrter Rehbock schaffte es bis in ihr Wohnzimmer.

Zunächst hatten die Anwohner das Reh im Garten ihres Grundstückes in der Paulstraße in der Meppener Neustadt entdeckt. Es versuchte den Angaben der Feuerwehr zufolge zunächst, durch einen Zaun wieder in die Wildnis zu verschwinden. Al