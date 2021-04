Corona-Lockerungen im Emsland? Frühestens am 7. Mai 2021

Die vom RKI gemeldete 7-Tage-Inzidenz ist in den vergangenen Tagen im Emsland gesunken. Hält der Trend an? Dann wären erste Lockerungen der Corona-Regeln möglich. (Symbolfoto)

Foto: dpa / Grafik: noz.de

Meppen. Zwei Tage unter 100: Der Inzidenzwert im Emsland lag am Freitag bei 96,6. Gute Nachrichten, aber wann sind nun frühestens endlich weitere Öffnungen möglich?

Fünf Tage in Folge, so haben es viele im Ohr, muss die 7-Tage-Inzidenz unter 100 liegen, damit die nächsten Öffnungsschritte aus dem Corona-Lockdown erfolgen können, unter anderem auch die lang ersehnte Rückkehr der Schüler an ihre Sch