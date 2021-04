Zu Muslime in Meppen: Engagement ist lobenswert

Das Außengelände der Moschee an der Riedemannstraße in Meppen, das offiziell das Vereinsheim des Vereins "Zusammenkunft der Kulturen" (ZKM) ist, soll bald auch in neuem Glanz erscheinen. Zuerst aber soll das Gebäude und das Innenleben saniert sein.

Daniel Gonzalez-Tepper

Meppen. Viel Geld und sehr viel Eigenleistung haben die Mitglieder des Vereins "Zusammenkunft der Kulturen" bereits in das Vereinsheim an der Riedemannstraße in Meppen gesteckt. Das Engagement ist lobenswert. Ein Kommentar.

Seit 2013/2014 betreibt der ZKM das Gebäude unweit der Hase, nun wurden 70.000 Euro in die Erweiterung und die Sanierung des großen Gebetsraumes gesteckt. Nun mag der ein oder andere den Verantwortlichen vorwerfen, es gehe zu