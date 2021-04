Großer Gebetsraum für Muslime in Meppen für 70.000 Euro saniert

Freuen sich über die Erweiterung und Sanierung des großen Gebetsraums für Muslime an der Riedemannstraße in Meppen: (v.l.) Hakim Bouzardaoui (Kassenwart des Vereins ZKM), Mostafa Ali (Imam, islamischer Theologie und Übersetzer arabisch/deutsch) und Esmain Ouhbout (stellvertretender Vorsitzender).

Daniel Gonzalez-Tepper

Meppen. Dank zahlreicher Gläubiger, die halfen, konnte der Verein "Zusammenkunft der Kulturen" (ZKM) pünktlich zum Ramadan-Fest den sanierten Gebetsraum an der Riedemannstraße in Meppen in Betrieb nehmen.

Für den Verein ist es eine erfreuliche Nachrichten in einer ansonsten eher trostlosen Zeit der Corona-Pandemie: "Fast alles hier ist neu", sagt Esmain Ouhbout, stellvertretender Vorsitzender des ZKM, und zeigt auf den großen 250 Q