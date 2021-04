Die Emsländische Volksbank Meppen warnt vor einer zunehmenden Zahl an Phishing-Fällen.

imago stock&people

Meppen. Die Emsländische Volksbank Meppen warnt vor einer zunehmenden Zahl an Phishing-Fällen. Dabei versuchen Betrüger, an die Kontodaten und somit an das Geld von Privatpersonen zu gelangen.

Christiane Lackmann, Mitarbeiterin der Emsländischen Volksbank, berichtet in einer Pressemitteilung, die per Phishing erbeuteten persönlichen Daten würden oftmals dazu genutzt illegalen Zugriff auf Bankkonten, Kreditkarten oder Ähnlich