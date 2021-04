Wegen Corona: Emsland Open-Air in Meppen erneut verschoben

Auf sie muss Meppen noch ein weiteres Jahr warten: Sarah Connor.

gbrci via www.imago-images.de

Meppen. Nachdem bereits das Konzert der Fantastischen Vier in Meppen verschoben werden musste steht nun fest, dass auch Sarah Conner und Max Giesinger nicht 2021 in der Hänsch-Arena auftreten werden.

Das hat der Konzertveranstalter Goldrush am Dienstag mitgeteilt. In einer Pressemitteilung heißt es: "Leider müssen wir schweren Herzens mitteilen, dass wir das Emsland Open Air 2021 aufgrund der weiterhin unsicheren Infektionslage durch CO