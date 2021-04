Corona-Inzidenzwert sinkt am Samstag im Emsland leicht

Die Zahl der Coronafälle ist im Emsland am Samstag leicht gesunken.

Gerd Schade

Meppen. Der Corona-Inzidenzwert ist im Emsland am Samstag leicht von 134,9 auf 132,4 gesunken. Das geht aus den Zahlen des Landes Niedersachsen hervor.

Damit lag die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen unter dem Bundeswert von 164,4, aber deutlich über dem Wert Niedersachsens (113,4). Am Donnerstag lag die Inzidenz im Emsland noch bei 127,8 und am F