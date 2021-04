Abhilfe für Vereine: Mitgliederversammlung in Corona-Zeiten

Im Herbst 2020 hat der Schützenverein Meppen-Rühle seine Mitgliederversammlung unter freiem Himmel abgehalten.

Schützenverein Rühle

Meppen. Die Corona-Pandemie beeinflusst 2021 noch immer fast alle Lebensbereiche – auch das Vereinsleben. Eine Gesetzesänderung erleichtert jetzt die Durchführung von Mitgliederversammlungen.

Das Vereinsleben steht zwar zurecht nicht an erster Stelle der Corona-Debatte. Aber es beschäftigt viele: Mindestens jeder zweite Deutsche ist Mitglied in einem Verein. Sicher ist: Eingetragene Vereine, abgekürzt „e.V.“ müssen in der Regel