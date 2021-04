So ist es, wenn sie Menschen beim Sterben begleiten

Für die Ehrenamtlichen der Hospiz-Hilfe Meppen gehören Trauern und Tod zum Alltag.

Carola Alge

Meppen. Mit Trauer und Tod setzen sich viele nur ungern auseinander. Für die Ehrenamtlichen der Hospiz-Hilfe Meppen gehört dies aber zum Alltag. Sie begleiten Sterbende auf ihrer letzten Reise.

In den neuen Räumlichkeiten der Hospiz-Hilfe am Domhof in Meppen sitzen Ina Backers und Bernd Pranger zusammen bei einer Tasse Kaffee und unterhalten sich. Während der 68-jährige Pranger aus Meppen-Borken schon seit gut 20 Jahren Mensc