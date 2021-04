Die Stadt aus Kinderaugen: Was fehlt in Meppen?

Wie wünsche ich mir meine Stadt? Dieser Frage will die Meppener SPD-Stadtratsfraktion nachgehen.

Archivfoto: Daniel Gonzalez-Tepper

Meppen. Wie wünsche ich mir meine Stadt? Was fehlt in Meppen? Was soll verbessert werden? Diesen Fragen will die SPD-Stadtratsfraktion nachgehen. Sie startet einen Aufruf an die Kinder und Jugendlichen der Stadt Meppen.

„Kids for Meppen“ ist die Aktion überschrieben, mit der junge Menschen eingeladen werden, ihre Wünsche, Anregungen, Verbesserungsvorschläge etc. der Stadtratsfraktion mitzuteilen.Stadt aus Kinderaugen„Betrachtet man die Stadt aus