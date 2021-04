Bau des Schulungszentrums am Krankenhaus Meppen steht bevor

Während die Tiefgarage und das Caritas-Beratungszentrum (rechts) an der Kuhstraße in Betrieb sind, ließ bisher der Neubau des Schulungszentrums des Ludmillenstift Meppen auf sich warten. Das ändert sich bald.

Daniel Gonzalez-Tepper

Meppen. An der Kuhstraße in Meppen will das Krankenhaus Ludmillenstift ein Schulungszentrum errichten. Der Start für den Bau, der ursprünglich Plänen zufolge 2019 sein sollte, steht nun bevor.

Das alte Schulungszentrum des Meppener Krankenhauses gegenüber der Meppener St. Vitus-Kirche war im Mai und Juni 2018 dem Erdboden gleich gemacht worden. Seitdem findet der Unterricht für die rund 200 Auszubildenden im Bereich Pfl