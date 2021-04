Michelle Marie Haase aus Meppen hat am Samstag (24. April) ihren nächsten großen Auftritt bei The Voice Kids 2021.

SAT.1/Claudius Pflug

Meppen. Michelle Marie Haase aus Meppen hat die Jury von The Voice Kids 2021 bei ihrem ersten Auftritt überzeugen können, aber schafft sie es bis ins Finale? Am Samstag (24. April) wird sich das entscheiden.

In den „Blind-Auditions“ bei der Sat1-Show The Voice Kids hat die Neunjährige mit der Ballade "Greatest Love of all" von Weltstar Whitney Houston alle Jury-Mitglieder zum Staunen gebracht. Vier Mal wurde gebuzzert: Somit konnte si