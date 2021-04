Säckeweise Müll sammelten die Schüler für die Challenge.

Marianum Meppen

Meppen. In Verbindung mit dem Seminarfach „Marianum for future“ hat das Gymnasium in Meppen eine sogenannte „Müll-Challenge“ initiiert – und der Erfolg kann sich sehen lassen.

Das Thema „Umweltverschmutzung“ nehme in unserer Gesellschaft einen immer größeren und sehr wichtigen Stellenwert ein, heißt es in einer Pressemitteilung des Gymnasiums Marianum in Meppen. Egal ob am Straßenrand, in Büschen, an Flüssen und