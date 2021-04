Angst vor Hirnthrombose: Corona-Geimpfte täglich in Notaufnahmen im Emsland

Wenn nach der Impfung der Kopfschmerz kommt: Im Emsland melden sich zunehmend Menschen in der Notaufnahme, die Angst vor einer Hirnthrombose haben. Sie gilt jedoch als sehr seltene Nebenwirkung des Astrazeneca-Präparats.

Jens Büttner/dpa

Meppen. In die Krankenhäuser im Emsland kommen momentan täglich Menschen, die nach einer Astrazeneca-Impfung starke Kopfschmerzen spüren. Ihre Angst: Dass sie unter einer Hirnthrombose leiden.

Die bundesweiten Fallzahlen sind äußerst gering, aber die Verunsicherung ist enorm – auch im Emsland. Sie spiegelt sich teilweise in zunehmenden Patientenzahlen wider, die sich in den Krankenhäusern in der Region vorstellen.Ludmil