Mit Traktoren blockierten die Bauern den CDU-Kreisverband in Meppen.

Lucie Wittenberg

Meppen. Mit einer Protestaktion haben emsländische Bauern ein Zeichen gesetzt. Mit Traktoren blockierten sie Meppener Kreisverbände von mehreren Parteien.

Am Mittwochnachmittag versammelten sich einige Bauern mit Traktoren und Plakaten vor der CDU-Kreisgeschäftsstelle in Meppen. "Wir erwarten Politik mit Sachverstand", heißt es auf einem Plakat, das an einem der Traktoren angebracht wurde. Pa