So lange ist der Helter Damm in Meppen noch voll gesperrt

Die erste Hälfte der Sanierungsarbeiten am Bahnübergang Helter Damm in Meppen ist geschafft. Installiert wird eine komplett neue Technik.

Daniel Gonzalez-Tepper

Meppen. Seit Ende März ist der Bahnübergang am Helter Damm in Meppen voll gesperrt. Wie lange Autofahrer noch Umwege in Kauf nehmen müssen, erklärt eine Sprecherin der Deutschen Bahn auf Anfrage.

Seit Montag, 29. März 2021, ist viel passiert an dem Übergang, wie die Sprecherin berichtet. Zunächst wurde die gesamte alte Anlage, also Schranken, Signallicht und die Fahrbahnoberfläche vor und hinter den Gleisen zurück gebaut. Es folgten