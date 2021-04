Die Freiwillige Feuerwehr im Altkreis Meppen hat 700 Mitglieder. Sie hoffen auf eine baldige Corona-Impfung. Viele Einsätze sind sehr gefährlich und hier können die Abstände unter den Kameraden oftmals nicht eingehalten werden.

Feuerwehr Meppen

Meppen. Bei der Freiwilligen Feuerwehr im Altkreis Meppen ist die Sorge vor einer Corona-Ansteckung und großflächiger Quarantäneverordnung groß. Eine schnelle Impfung ist für die Helfer nicht vorgesehen.

Der Einsatzalltag in der Freiwilligen Feuerwehren ist meist hektisch und gefährlich. Zu jeder Tages- und Nachtzeit sind die Helfer in Alarmbereitschaft. Sie sitzen eng neben ihren Kameraden im Feuerwehrwagen, und am Einsatzort müssen sie te