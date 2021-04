Nach Insolvenz: Bleibt Friseursalon Klier in Meppen erhalten?

Die Filiale der Friseurkette Klier im Marktkauf an der Schwefinger Straße in Meppen.

Lucie Wittenberg

Meppen. 500 Filialen stehen bei Deutschlands größter Friseurkette Klier auf der Kippe. Inzwischen steht fest, ob die Filiale im Marktkauf in Meppen erhalten bleibt.

Den Salon an der Schwefinger Straße gibt es seit dem Neubau des Marktkaufs, der im November 2017 eröffnet wurde. Bereits seit Oktober 2020 läuft gegen Klier ein Insolvenzverfahren. Das Unternehmen mit Sitz in Wolfsburg war vor all