Superintendentur und zentrale Dienste an einem Ort in Meppen

Los ging es auf der Baustelle: Superintendent Bernd Brauer (links) und Kirchenkreisamtsleiter Daniel Aldag führten den ersten Spatenstich aus.

Kirchenkreis

Meppen. Am Standort des Meppener Kirchenkreisamtes in der Hüttenstraße soll ein Erweiterungsbau in Zukunft mehrere Dienststellen des ev.-luth. Kirchenkreises Emsland-Bentheim unter einem Dach vereinigen. Der Start ist gemacht.

Kirchenkreisamtsleiter Daniel Aldag und Superintendent Bernd Brauer trafen sich jetzt im kleinen Kreis zum ersten Spatenstich auf der Baustelle. Brauer wünschte den Bauarbeiten einen guten und zügigen Verlauf zum „Haus der Lutheri