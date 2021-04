Moorbrand 2018 in Meppen: Rauchschwaden sogar im All zu sehen

Mit schwerem Gerät gingen Einsatzkräfte von Bundeswehr, Feuerwehr und Technisches Hilfswerk gegen den Brand vor.

Feuerwehr Meppen

Meppen. Als am 3. September 2018 nach einem Raketentest das Moor auf dem WTD-Gelände in Meppen in Brand geriet, ahnte noch niemand die späteren Folgen. 2000 Einsatzkräfte kämpften zwischenzeitlich gegen das Feuer.

Es drohte die Evakuierung zweier Orte und die Natur erholt sich bis heute nur langsam von den Folgen. Noch immer sind Auswirkungen des Moorbrandes zu sehen. Ausgelöst durch Raketentests war im September 2018 ein Schwelbrand entstanden. Zuvo