Eine konkrete Öffnungstrategie und mehr Lockerungen hat die niederländische Regierung für Mitte April in Aussicht gestellt.

Federico Gambarini

Meppen/Emmen. Die Niederländer können darauf hoffen, dass es ab Mitte April weniger Corona-Beschränkungen für sie gibt. Doch was ist dann im Nachbarland wieder möglich?

Die Geschäfte und die Außengastronomie in den Niederlanden könnten ab dem 21. April wieder öffnen. Das zumindest hat die niederländische Regierung in Aussicht gestellt und will voraussichtlich am 13. April einen Plan für eine Öffn