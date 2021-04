In Brasilien werden Lebensmittelpakete für Bedürftige bei den Betroffenen abgegeben.

Aktionskreis Pater Beda

Meppen. Die Corona-Pandemie trifft die Armenviertel Brasiliens hart. Hier geht es um das nackte Überleben. Der emsländische Aktionskreis Pater Beda will Lebensmittelpakete mit Grundnahrungsmitteln auf den Weg nach Südamerika schicken.

Dank großer Spendenbereitschaft im Jahr 2020 konnten an vielen Stellen in den Partnerprojekten in Nordost-Brasilien Hunger und schlimmste Not gelindert werden. Dennoch würden die Sorgen und Nöte der Partner vor Ort nicht abreißen,