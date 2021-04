Feiern trotz Corona: Die Polizei in der Region hat am Oster-Wochenende zwei Partys aufgelöst.

Torsten Albrecht

Meppen. Die Polizei im Emsland und der Grafschaft hat am Oster-Wochenende zwei Partys aufgelöst, bei denen teils massiv gegen geltende Corona-Regeln verstoßen wurde.

Insgesamt 87 Verstöße gegen die geltende Allgemeinverfügung hat die Polizei in der Grafschaft Bentheim und dem Emsland am Samstag sowie am Ostersonntag festgestellt. 33 davon stellten einen Verstoß gegen die im Landkreis Ems