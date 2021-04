Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa

Meppen. In der Nacht zu Samstag sind bislang unbekannte Täter in eine Wohnung an der St.-Georg-Straße in Meppen eingebrochen.

Die Diebe entwendeten zwei Geldbörsen samt Inhalt, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu mel