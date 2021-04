Im Emsland wird sehr viel getestet.

Meppen. Gerade über die Osterfeiertage schauen viele Menschen gebannt auf die Inzidenzzahlen. Trotz der massenhaften Schnelltests sinken der Wert im Emsland weiter und liegt jetzt bei 165,8.

Am Donnerstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis noch bei 181,1 und am Mittwoch (31. März) bei 198,2. Am Montag (29. März) hat der Wert seinen historischen Höchststand mit 218,4 erreicht. Landesweit liegt die Inzidenz pro 100.000 Ein